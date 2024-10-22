Камбарский машиностроительный завод отгрузил грузовые платформы для узкоколейки

Камбарка. Удмуртия. Камбарский машиностроительный завод произвёл и отгрузил партию грузовых железнодорожных платформ под колею 750 мм. Об этом сообщил в социальных сетях сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарёв.

Новый грузовой вагон открытого типа сделан из цельнометаллической сварной конструкции. На раме оборудован пол, ударно-тяговые приборы и тормозное оборудование.

Платформа может пригодиться для перевозки хозяйственных грузов, рельсовых плетей, колёсной и гусеничной техники.

«Поздравляю Камбарский машиностроительный завод c расширением ассортимента выпускаемой продукции», – добавил Виктор Лашкарёв.