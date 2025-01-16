В Удмуртии обсудили вопросы развития экономики региона с делегацией из Китая

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошла встреча, посвящённая импортозамещению и реализации инвестпроектов, в которой приняли участие представители Китайской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртской Республики.

Встреча прошла в Доме дружбы народов. Удмуртию представляли заместитель председателя Государственного Совета Наиль Мухамедзянов и президент Торгово-промышленной палаты Удмуртии Анатолий Ганин. Бизнес-сообщество региона представили директор ООО «Завод Крепежа и оборудования» Илья Красных и директор ООО «Деметра» Кирилл Протопопов.

На трёхсторонней встрече обсуждались вопросы сотрудничества Удмуртии и Китая: развитие инвестиционной деятельности и импортозамещения, создание новых и модернизация существующих производств на территории региона.

Представители китайских компаний рассказали о производимой ими продукции, в том числе, про бензиновый, гибридный и электротранспорт, выпускаемые для коммунальных служб, про среднеразмерные электробусы и электромобили бытового назначения.

Также обсуждалась и другая продукция, которая в перспективе может применяться на предприятиях республики: энергетические приборы, высокоточные станки с системами ЧПУ, автоматизированные станки для промышленности, беспилотные аппараты различного назначения.

Ещё одной важной темой были вопросы, связанные с модернизацией и автоматизацией производств. Со слов Наиля Мухамедзянова, при нынешнем дефиците рабочих кадров, унификация и автоматизация производства позволят существенно нарастить экономический потенциал Удмуртии.

«Подробно вопросы расширения сотрудничества представителей Удмуртии и Китайской Народной Республики будут обсуждаться в ходе последующих рабочих встреч и визитов на предприятия и в организации региона», – говорится в сообщении.