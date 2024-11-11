Три вида ПЭТ-упаковки в Удмуртии запретят с 1 сентября 2025 года

Ижевск. Удмуртия. Три вида ПЭТ-упаковки в Удмуртии запретят с 2025 года. Об этом сообщает Минпромторг республики.

Министерство проинформировало предприятия Удмуртии, что распоряжением правительства России от 14 октября 2024 года № 2827-р утверждён перечень видов продукции (товаров), производство и использование которых не допускаются в связи с тем, что отходы от использования такой продукции (товаров) не подлежат обработке и (или) утилизации либо их обработка и (или) утилизация затруднительны.

В документе за подписью премьер-министра страны Михаила Мишустина указаны бутылки из полиэтилентерефталата для пищевой промышленности всех цветов за исключением бесцветного и голубого, зелёного, коричневого и белого; они останутся. Из непрозрачных останутся только белые бутылки для молочной продукции.

Также под запрет попадут: упаковка из полиэтилентерефталата с нанесением на неё этикетки из поливинилхлорида, за исключением термоусадочной этикетки; а также многослойные бутылки из полиэтилентерефталата.

«Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2025 года. Прошу обратить внимание промышленным и торговым предприятиям Удмуртской Республики на необходимость учёта указанных норм в работе», — обратился глава Минпромторга УР Виктор Лашкарёв.