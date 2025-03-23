Ижевск. Удмуртия. Удмуртская Республика получит субсидию из федерального бюджета в размере почти 1,3 млрд рублей на развитие беспилотных авиационных систем. Соответствующее распоряжение Правительства России было подписано 20 марта 2025 года и опубликовано на сайте кабмина.

Эти деньги пойдут на создание сети научно-производственных центров (НПЦ) испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем.

Программа рассчитана на три года. Всего субсидирование получат 16 регионов. Первые семь в 2025 году, ещё пять, включая Удмуртию, – в 2026 году, и оставшиеся четыре – в 2027 году. На это будет направлено более 21 млрд рублей.

Напомним, в Удмуртии научно-производственный центр (НПЦ) беспилотников «Инмар» прошёл аккредитацию в середине марта 2025 года. Работа ведётся в рамках нового нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».