Ижевск. Удмуртия. Сделанные в Ижевске мини-ГЭС помогут обеспечить электроэнергией населенный пункт в Узбекистане. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов в своём Телеграм-канале.

С 17 марта начнется установка восьми мини-ГЭС общей мощностью 230 кВт. При этом запрос от Узбекистана составляет 40 устройств.

Ижевская компания «Деалан Энерго» планирует также выйти на рынки Туркменистана, Кыргызстана и Нигерии.