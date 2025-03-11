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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Мини-ГЭС из Ижевска помогут обеспечить электричеством населенный пункт в Узбекистане

13:18, 11 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Мини-ГЭС из Ижевска помогут обеспечить электричеством населенный пункт в Узбекистане
13:18, 11 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
83
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#промышленность\n#бизнес\n#производство
Источник фото: t.me (RVEfimov)
83
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Установка восьми устройств начнется на следующей неделе.

Ижевск. Удмуртия. Сделанные в Ижевске мини-ГЭС помогут обеспечить электроэнергией населенный пункт в Узбекистане. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов в своём Телеграм-канале.

С 17 марта начнется установка восьми мини-ГЭС общей мощностью 230 кВт. При этом запрос от Узбекистана составляет 40 устройств.

Ижевская компания «Деалан Энерго» планирует также выйти на рынки Туркменистана, Кыргызстана и Нигерии. 

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13:18, 11 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
83
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#промышленность\n#бизнес\n#производство