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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ижевский автозавод начал продавать оборудование как металлолом

17:41, 31 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Ижевский автозавод начал продавать оборудование как металлолом
17:41, 31 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
624
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский автозавод\n#производство\n#промышленность\n#торги\n#автомобили
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Цена лота составляет два миллиона рублей за груз весом 120 тонн.

Ижевск. Удмуртия. Автозавод «Лада Ижевск» начал распродавать штамповую оснастку для изготовления кузовных деталей в качестве металлолома. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на «Drom.ru».

Сейчас на торгах цена лота составляет два миллиона рублей за 120 тонн оборудования.

Представитель «АвтоВАЗа» отказался отвечать, для каких именно моделей автомобилей выпускали кузовные запчасти с помощью этого оборудования. В издании предполагают, что оно может относиться к периоду производства на заводе моделей универсал «ВАЗ-2104» или пикап «Иж-27175».

Отмечается, что новый комплект подобных промышленных штампов может стоить свыше одного миллиона долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что на ижевском производстве с начала года ввели более десяти кайдзен-предложений, большинство из которых направлено на снижение затрат и повышение производительности.

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17:41, 31 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
624
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский автозавод\n#производство\n#промышленность\n#торги\n#автомобили