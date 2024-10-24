В компании «МИЛКОМ» в Удмуртии опровергли информацию о приостановке производства сливочного масла

Ижевск. Удмуртия. В АО «МИЛКОМ», которое находится в Удмуртии, опровергли информацию о приостановке производства сливочного масла. Об этом пишет Milknews.

«В октябре текущего года наблюдалось несущественное снижение объемов производства данного вида продукции, что было связано с ротацией брендов «Ижмолоко» и «Варвара краса». Однако производство сливочного масла приостановлено не было; также данная ситуация существенно не сказалась на отгрузках продукции и взаимоотношениях с торговыми сетями – компания «МИЛКОМ» в полном объеме выполнила все свои обязательства перед партнерами и потребителями», — говорится на сайте Milknews со ссылкой на сообщение «МИЛКОМ».

В компании добавили, что «ситуация, сложившаяся вокруг сливочного масла, носит, скорее, искусственный характер». Объемы производства сливочного масла в целом по отрасли в сравнении с 2023 годом не изменились. В рознице дефицита не наблюдается, также масло есть в запасах у крупных товаропроизводителей, а импорт масла и сливок, которые являются товаром-заменителем масла, вырос на 16% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, ранее в начале октября в Минсельхозе Удмуртии сообщали, что запасов сливочного масла в республике достаточно.