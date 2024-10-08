За 2023 год Удмуртия отгрузила промышленных товаров более чем на 1 трлн рублей

Ижевск. Удмуртия. По итогам подсчёта Удмуртстата за 2023 год, Удмуртия заняла 4 место в ПФО по производству промышленных товаров и 2 место – по обрабатывающему производству. Об этом сообщает на своей странице «ВКонтакте» министр промышленности и торговли Удмуртской Республики Виктор Лашкарёв.

Всего промышленными предприятиями республики было отгружено продукции более чем на 1 трлн рублей, темп роста составил 113,9% по сравнению с предыдущим годом.

Обрабатывающий сектор отгрузил продукции на 592,7 млрд рублей, рост за год составил 126,2%. Это позволило занять Удмуртии 2 место среди ПФО и 4 место по России в рейтинге обрабатывающих производств.