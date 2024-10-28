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Три завода Volkswagen в Германии будут закрыты

17:07, 28 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Три завода Volkswagen в Германии будут закрыты
17:07, 28 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
48
0
#Германия\n#промышленность\n#экономика\n#автомобили\n#производство\n#безработица\n#конкуренция\n#заводы
Источник фото: pxhere.com
48
0

Сотрудники останутся без работы.

Вольфсбург. Германия. Не менее трех предприятий в Германии планирует ликвидировать автоконцерн Volkswagen. Их сотрудники останутся без работы, пишет «Российская газета» со ссылкой на издание Focus.

О предстоящем закрытии заводов заявил глава производственного совета Volkswagen Даниэлу Кавалло во время информационного мероприятия для сотрудников в штаб-квартире компании в Вольфсбурге.

Попадающие под сокращение площадки названы не были, но наиболее вероятным кандидатом эксперты считают завод в Оснабрюке, который не так давно лишился допзаказа от Porsche. Кроме того, многие департаменты концерна могут быть выведены за пределы Германии. В целом работы лишаться десятки тысяч немцев. 

Напомним, в сентябре на демонстрацию против возможного закрытия завода компании Audi в Брюсселе вышли более 5 тыс. человек. Они потребовали от властей Евросоюза защитить местный автопром от китайских конкурентов. 

17:07, 28 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
48
0
#Германия\n#промышленность\n#экономика\n#автомобили\n#производство\n#безработица\n#конкуренция\n#заводы