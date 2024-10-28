Три завода Volkswagen в Германии будут закрыты

Вольфсбург. Германия. Не менее трех предприятий в Германии планирует ликвидировать автоконцерн Volkswagen. Их сотрудники останутся без работы, пишет «Российская газета» со ссылкой на издание Focus.

О предстоящем закрытии заводов заявил глава производственного совета Volkswagen Даниэлу Кавалло во время информационного мероприятия для сотрудников в штаб-квартире компании в Вольфсбурге.

Попадающие под сокращение площадки названы не были, но наиболее вероятным кандидатом эксперты считают завод в Оснабрюке, который не так давно лишился допзаказа от Porsche. Кроме того, многие департаменты концерна могут быть выведены за пределы Германии. В целом работы лишаться десятки тысяч немцев.

Напомним, в сентябре на демонстрацию против возможного закрытия завода компании Audi в Брюсселе вышли более 5 тыс. человек. Они потребовали от властей Евросоюза защитить местный автопром от китайских конкурентов.