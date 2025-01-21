Ижевский опытно-механический завод начал производить валы для нефтяных скважин

Ижевск. Удмуртия. «Ижевский опытно-механический завод» освоил производство нового оборудования для нефтяных скважин. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Завод приступил к выпуску валов и прутков из коррозионностойких сплавов для установок электроцентробежных насосов (УЭЦН). Валы могут работать в агрессивных средах с высоким содержанием солей, кислот, ионов хлора, сероводорода при температуре более 80 градусов по Цельсию. Благодаря им производительность насосного оборудования возрастает на четверть.

Для новой разработки предприятие инвестировало около 180 млн рублей. Отмечается, что объём производства по новой технологии составит 740 валов ежегодно. Их будут использовать для установки УЭЦН в нефтяных скважинах «Лукойла», «Роснефти», «Газпром нефти» и других компаний.