В Минсельхозе Удмуртии рассказали, что запасов сливочного масла достаточно

Ижевск. Удмуртия. В Минсельхозе Удмуртии сообщили, что запасов сливочного масла в республике достаточно.

В последний месяц цена на сливочное масло выросла во многих регионах страны. Причина не только в росте спроса, но и в увеличении закупочной цены на молоко. В Удмуртии с начала года цена молоко-сырья выросла на 16% и составила 36,7 рубля.

«Снижения объёмов производства сливочного масла в Удмуртии нет. За 8 месяцев предприятия произвели 8,7 тысяч тонн этого продукта — столько же, сколько за аналогичный период прошлого года», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия республики Михаил Юдин.

Он также отметил, что сейчас в Удмуртии производится 34 тонны масла ежедневно — часть произведённого отправляют на реализацию, а часть — на пополнение запасов. На сегодняшний день объём запасов сливочного масла в регионе составляет 253 тонны — прирост за два дня составил 13 тонн.

Напомним, ранее сообщалось, что запаса масла в Удмуртии хватит на 16 дней.