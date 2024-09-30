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В Удмуртии производство лекарств выросло в 18 раз

11:00, 30 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии производство лекарств выросло в 18 раз
11:00, 30 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
162
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#производство
Фото: ИА «Сусанин»
162
0

Также значительно выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртстат предоставил данные по динамике промышленного производства в республике. За 8 месяцев 2024 года по сравнению аналогичным периодом 2023 года индекс промышленного производства составил 106,2%.

Наибольший рост — в 18,1 раза — показало производство лекарств и медицинских материалов. В 1,5 раза увеличилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий.  Прирост в 1,4 раза отмечается в сфере производства машин, прицепов и полуприцепов.

При этом, в 1,4 раза просело производство текстильных изделий, полиграфической деятельности и копированию носителей информации. В 1,2 раза снизился выпуск химических веществ и продуктов.

11:00, 30 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
162
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#производство