В Удмуртии производство лекарств выросло в 18 раз

Ижевск. Удмуртия. Удмуртстат предоставил данные по динамике промышленного производства в республике. За 8 месяцев 2024 года по сравнению аналогичным периодом 2023 года индекс промышленного производства составил 106,2%.

Наибольший рост — в 18,1 раза — показало производство лекарств и медицинских материалов. В 1,5 раза увеличилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий. Прирост в 1,4 раза отмечается в сфере производства машин, прицепов и полуприцепов.

При этом, в 1,4 раза просело производство текстильных изделий, полиграфической деятельности и копированию носителей информации. В 1,2 раза снизился выпуск химических веществ и продуктов.