Ижевск. Удмуртия. Читатель ИА «Сусанин» Владислав Комаров обратился в редакцию с вопросами: «Что делать, если получил травму на работе? Куда обращаться, если работодатель не хочет её оформлять?»

Мы перенаправили эти вопросы заместителю руководителя по охране труда Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике Надежде Титовой.

Рабочей или производственной травмой считается повреждение, которое сотрудник получил в рабочее время и при выполнении своих задач.

При получении травмы на работе необходимо сообщить об этом работодателю или специалисту по охране труда. При обращении в травматологию также нужно указать, что травма была получена на производстве.

«В случае, если работник получил травму на производстве, работодатель обязан надлежащим образом провести расследование несчастного случая в течение трёх (если повреждения были лёгкие) или 15 дней (если повреждения были тяжёлые)», – рассказывает Надежда Титова.

Если работодатель отказывается от проведения внутреннего расследования или уговаривает сотрудника оформить травму как бытовую, то работник имеет право обратиться в Государственную инспекцию труда по месту получения травмы с жалобой на работодателя.

То же самое стоит сделать, если работник не согласен с выводами комиссии, а также если его не устраивают объяснения причины несчастного случая или квалификация несчастного случая.

При этом срока давности для расследования несчастного случая, произошедшего во время работы, не предусмотрено, рассказывает Надежда Титова. То есть обратиться в Госинспекцию по труду можно и спустя продолжительное время.

В данной рубрике вы можете задать любой вопрос про Удмуртию на тему ЖКХ, строительства в городах и районах, образования, дорог и транспорта, спорта, культуры и другую. Свой вопрос вы можете оставить в теме «Возник вопрос» в обсуждениях.