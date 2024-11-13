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Идем на рекорд: за 10 месяцев 2024 года в Удмуртии произвели более 900 тонн молока

17:30, 13 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Идем на рекорд: за 10 месяцев 2024 года в Удмуртии произвели более 900 тонн молока
17:30, 13 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
315
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#Удмуртия\n#молоко\n#производство
Источник фото: unsplash.com (Debby Hudson)
315
0

Больше всего молока надоили в Вавожском районе.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с января по октябрь произвели 904 тыс. тонн молока. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, валовое производство молока увеличилось на 5,2% — 43 тыс. т. 

Наибольшее количество молока вновь произвели в Вавожском районе — первые в году 100 тыс. т. Отмечается, что в 2023 году хозяйства района достигли этого показателя за 11 месяцев. Чуть меньше молока получили в Шарканском районе — 80 тыс. т и Можгинском — 55,5 тыс. т. 

Среди хозяйств лидирует колхоз «Колос» Вавожского района, который произвёл 42,5 тыс. т молока, затем идёт хозяйство «Русская нива» Сарапульского района — 38,3 тыс. т и колхоз «Удмуртия» Вавожского района — 24,7 тыс. т.

«За всеми этими цифрами упорная работа хозяйств вкупе с государственной поддержкой. На развитие в этом году направлено больше 1,1 млрд рублей. Это субсидии на производство молока 787,6 млн рублей и на развитие племенного животноводства 377,3 млн рублей, на которое мы делаем большую ставку», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Михаил Юдин.

Также в регионе для развития племенного животноводства в кооперативе имени Мичурина, хозяйствах «Луч» и «Удмуртия» Вавожского района произвели посадку эмбрионов. 

Помимо этого, в республике продолжается формирование базы данных зоотехнического и племенного учёта. Сейчас в ней числятся более 286 тыс. животных, и до конца 2024 года планируется пополнить её ещё более чем на 11 тыс. голов.

Уже есть первые результаты в хозяйствах, где в ежедневной селекционной работе используют данные геномов. На 15% снизилась заболеваемость животных, и на 2 месяца выросла динамика долголетия. А индекс удоя увеличился на 500% — это ещё 672 кг молока в год с каждой коровы.

Напомним, что в 2023 году в Удмуртии впервые произвели миллион тонн молока.  

17:30, 13 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
315
0
#Удмуртия\n#молоко\n#производство