Идем на рекорд: за 10 месяцев 2024 года в Удмуртии произвели более 900 тонн молока

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с января по октябрь произвели 904 тыс. тонн молока. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, валовое производство молока увеличилось на 5,2% — 43 тыс. т.

Наибольшее количество молока вновь произвели в Вавожском районе — первые в году 100 тыс. т. Отмечается, что в 2023 году хозяйства района достигли этого показателя за 11 месяцев. Чуть меньше молока получили в Шарканском районе — 80 тыс. т и Можгинском — 55,5 тыс. т.

Среди хозяйств лидирует колхоз «Колос» Вавожского района, который произвёл 42,5 тыс. т молока, затем идёт хозяйство «Русская нива» Сарапульского района — 38,3 тыс. т и колхоз «Удмуртия» Вавожского района — 24,7 тыс. т.

«За всеми этими цифрами упорная работа хозяйств вкупе с государственной поддержкой. На развитие в этом году направлено больше 1,1 млрд рублей. Это субсидии на производство молока 787,6 млн рублей и на развитие племенного животноводства 377,3 млн рублей, на которое мы делаем большую ставку», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Михаил Юдин.

Также в регионе для развития племенного животноводства в кооперативе имени Мичурина, хозяйствах «Луч» и «Удмуртия» Вавожского района произвели посадку эмбрионов.

Помимо этого, в республике продолжается формирование базы данных зоотехнического и племенного учёта. Сейчас в ней числятся более 286 тыс. животных, и до конца 2024 года планируется пополнить её ещё более чем на 11 тыс. голов.

Уже есть первые результаты в хозяйствах, где в ежедневной селекционной работе используют данные геномов. На 15% снизилась заболеваемость животных, и на 2 месяца выросла динамика долголетия. А индекс удоя увеличился на 500% — это ещё 672 кг молока в год с каждой коровы.

Напомним, что в 2023 году в Удмуртии впервые произвели миллион тонн молока.