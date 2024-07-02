Повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве получают более 16 500 жителей Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Более 16,5 тыс. жителей Удмуртии получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве. Об этом сообщает отделение Социального фонда РФ по УР.

Сегодня такая повышенная пенсия выплачивается 16 501 жителю. Эта социальная поддержка предоставляется неработающим пенсионерам, отработавшим в сельском хозяйстве не менее 30 лет. Этим гражданам региональное Отделение СФР повышает пенсию за счёт доплаты за стаж работы в сельском хозяйстве.

Учитывается работа по определенным профессиям и должностям — всего 500 специальностей, список утверждён правительством РФ. В их числе механизаторы, мастера машинного доения, слесари по ремонту сельскохозяйственных машин, агрономы, трактористы, ветеринары, пчеловоды и другие. При этом период работы в колхозе, совхозе, крестьянском хозяйстве или сельхозартели до 1 января 1992 года включается в стаж в сельском хозяйстве вне зависимости от наименования специальности или должности.

«Размер «сельской» доплаты в текущем году в Удмуртии составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости — это 2 033 рубля. Доплата назначается автоматически в момент оформления страховой пенсии, при этом никаких дополнительных заявлений или сбора справок не требуется. Отмечу, что с 2022 года надбавка сохраняется даже в случае, если сельский труженик на пенсии переехал в город. При учёте стажа, необходимого для получения повышенной фиксированной выплаты, включается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях в сферах животноводства, растениеводства и рыбоводства», — пояснил управляющий Отделением СФР по УР Алексей Бельтюков.