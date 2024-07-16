В Удмуртии могут создать группировку летающих агродронов

Ижевск. Удмуртия. Небольшой воздушный флот беспилотников для мониторинга сельхозземель может появиться в Удмуртии в ближайшие 3-4 года. Об этом рассказала первый заместитель председателя правительства республики Ольга Абрамова на встрече с журналистами 16 июля.

По словам первого вице-премьера, сейчас промышленные предприятия широко развивают возможности малой беспилотной авиации не только в её боевом применении, но и для нужд гражданского сектора. Не остаются без внимания и запросы сельских товаропроизводителей. БПЛА используются для подкормки посевов удобрениями, обработки полей средствами защиты растений от вредителей. Относительно новое направление — применение дронов для анализа почвы.

«Сейчас это происходит у нас по классической методике. На поле выезжает специалист, делит его на сектора и берет пробы грунта для его последующего исследования. Применение воздушных дронов с помощью спектрального анализа способно моментально дать картину состояния почвы на глубину до 20-25 сантиметров. Мы считаем, что это очень хорошее решение, решение будущего, к которому мы обязательно придем», — рассказала Ольга Абрамова.

Напомним, ранее в Удмуртии Министерством природных ресурсов была сформирована группировка БПЛА для мониторинга лесного фонда, раннего обнаружения природных пожаров и незаконных рубок леса, созданы мобильный и стационарный посты управления такими беспилотниками, а налет часов этих аппаратов субсидируется государством.

«По моему мнению, аналогичный механизм должен применяться и агробеспилотникам. Делать прогнозы неблагодарное дело, думаю, к 2027-2028 году мы сможем создать небольшой флот таких дронов», — поделилась первый вице-премьер.

Отметим, презентация агродронов станет одной из инновационных площадок межрегионального сельскохозяйственного форума «АгроПро-2024» (18+), который состоится 20 июля в селе Первомайском Завьяловского района республики.