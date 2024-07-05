Уголовное дело о мошенничестве на 3,8 млн рублей при изъятии животных поступило в суд Удмуртии

Кез. Удмуртия. В суд поступило уголовное дело директора сельскохозяйственной компании в Удмуртии, обвиняемом в мошенничестве на сумму более 3,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Кезского районного суда.

Органами предварительного следствия директор ООО «Современные технологии сельского хозяйства» обвиняется в том, что в период с 31 октября 2023 года по 5 ноября 2023 года он, находясь за пределами России, дал указания своему знакомому договориться с членами комиссии при проведении изъятия животных в ООО «СТСХ» и КФХ «Сафиулина А. П.» о внесении фиктивных данных.

Таким образом, члены комиссии вносили в Акты об изъятии животных и/или продуктов животноводства ложную информацию, увеличив массу животных, изъятых у двух организаций, почти на 30 тонн до почти 131 тонны.

Общая сумма выплат за изъятие животных и продуктов животноводства составила более 27 млн рублей. Из них более 3,8 млн рублей, по версии органов предварительного следствия, обвиняемый получил незаконно.