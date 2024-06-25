В Удмуртии появилась 12-я ферма за 2024 год

Ува. Удмуртия. 12-я новая ферма появилась в Удмуртии за 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Открывшийся на базе СПК Искра животноводческий объект расположился в селе Чекан Увинского района. Открытие фермы приурочили ко Дню села, которому исполнилось 155 лет.

В помещении есть родильное отделение, места для содержания сухостойных коров. Новая ферма относится к холодному типу, благодаря чему скот будет содержаться в естественных условиях. Телята до двух месяцев будут находиться в деревянных клетках, а в морозы их смогут согревать специальными жилетами.

Всего новая ферма сможет разместить у себя 250 голов крупного рогатого скота. Объект позволит на четверть увеличить молочное стадо. На данный момент в СПК две тысячи коров, из которых 700 — дойное стадо.

«Ферма стала уже двенадцатым объектом на селе, который мы открываем в этом году. Всего запланировано запустить в работу более 50 новых и реконструированных животноводческих объектов на более, чем 17 тысяч мест. Появление новых ферм в районах Удмуртии влияет не только на увеличение производства молока, но и на развитие всего населенного пункта», — высказалась первый вице-премьер Удмуртии Ольга Абрамова.

Благодаря новой ферме СПК Искра сможет увеличить свой штат сотрудников. Кооператив вложил в строительство новой фермы 15 млн рублей.