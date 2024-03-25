Под развалинами сельской церкви в Удмуртии волонтёры нашли фрагмент амвона

Зон. Удмуртия. Под развалинами церкви в селе Зон Сюмсинского района Удмуртии волонтёры обнаружили фрагмент амвона. Об этом «Сусанину» рассказал руководитель молодёжного волонтёрского движения «Под куполом небес» Пётр Иевлев.

«Сторонним взглядом, возможно, выглядит довольно невнятно, но это действительно необычайная находка! Во-первых, при переоборудовании храма под светские нужды амвон почти всегда уничтожался. В своей практике амвон в завалах мы находили ровно 2,5 раза. Один раз деревянный, оббитый железом, и фрагмент каменного. Во-вторых, он сделан из цельного куска бревна. И, в-третьих, это единственный элемент, на котором сохранились остатки росписей», — рассказал Пётр Иевлев.

Он подчеркнул, что это крайне ценная находка, так как от Зоновской церкви вообще ничего не осталось, кроме довольно плохонькой фотографии, и то поздней.

«Никаких сведений об её убранстве не сохранилось. Никаких следов утвари нет. Нам ничего о ней не известно. И в том числе не известно, была ли она расписана изнутри. И вот теперь мы знаем, что роспись была! Более того, мы можем даже предположить, какая именно она была. Как минимум — видны основные цвета и геометрический орнамент», — сообщил собеседник.

Пётр Иевлев также подчеркнул, что тот факт, что амвон вытесан из цельного бревна, — это уже указание на конструктивное решение. В храме села Удугучин, например, амвон составной.

«Думаю, тут специалисты смогут привести какие-то аналоги. И это неплохая зацепка для каких-то дальнейших исследований», — резюмировал руководитель волонтёрского движения.

В фотогалерее — снимки, предоставленные Петром Ивлеевым — от момента обнаружения в контексте руин до состояния находки после отмытия и укрепления.