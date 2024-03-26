Для запуска часов на башне ижевского оружейного завода требуется восстановление недостающих деталей

Ижевск. Удмуртия. Недостающие детали для восстановления часов-курантов на башне главного корпуса ижевского оружейного завода будут изготовлены на мощностях концерна «Калашников». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Восстановлением работы часов на башне займётся слесарь-ремонтник Концерна Александр Болтин. Мастер займётся изготовлением изношенных и недостающих деталей часового механизма, в частности, необходимо сделать отсутствующий маятник. Работы будут проводиться на мощностях завода «Калашников».

Также Александр Болтин поможет вернуть на прежнее место — звонницу башни — девять старинных колоколов и отрегулировать их звучание. В этом поможет записанное Болтиным на магнитофонную кассету звучание часов-курантов.

«В прошлом Александр Болтин – штатный часовщик завода, который наряду с промышленными часами предприятия обслуживал башенные часы на историческом здании. Примечательно, что мастер – представитель заводской династии и правнук «кафтанщика»: в 1914 году его прадед Иван Леонтьевич Болтин получил знаменитую награду – мастеровой кафтан из зеленого сукна с золотым галуном, вручавшийся лучшим мастерам-оружейникам по указу императора», — рассказали в пресс-службе концерна «Калашников».

Напомним, также планируется восстановление колонны на вершине башни.