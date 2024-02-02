В Ижевске разработали правила оформления и размещения городских ярмарок

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске разработали общие правила оформления и размещения городских ярмарок. Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии.

Тема ярмарок была проработана в конце 2023 года совместно с муниципалитетом. В результате архитекторы собрали в эскизном проекте решения для основных типов торговых объектов. Помимо этого они предусмотрели их комплектацию между собой.

Все конструкции должны быть выполнены в едином стиле. Отмечается, что они собраны из долговечных и устойчивых к непогоде и вандализму материалов.

Благодаря обновлению внешнего вида ярмарок, планируется частично решить проблему визуальной замусоренности города. Помимо этого, получится создать единый узнаваемый стиль, и новые объекты станут более привлекательны для покупателей и продавцов.

Эскизный проект можно посмотреть по ссылке.