Посвящённая архитектору Петру Бершу выставка открылась в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в выставочном зале «Дома архитектора» на улице Советской, 16 открылась выставка, посвящённая Петру Бершу. Она приурочена к 90-летию со дня его рождения и к выходу книги о человеке, который 31 год был главным архитектором столицы Удмуртии.

Архитекторы разных поколений, культурологи студенты, почётные граждане города, неравнодушные граждане собрались в пространстве Союза архитекторов в Ижевске, чтоб почтить память Петра Петровича и ещё раз вспомнить, чем город должен быть ему благодарен.

На выставке представлены не только личные вещи архитектора Берша, но и те планы по застройке столицы Удмуртии, которые претворились в жизнь, благодаря Петру Петровичу на посту руководителя главного управления архитектуры и градостроительства администрации Ижевска.

Пётр Берш родился в 1933 году в Тульской области, погиб ы 2002 году в возрасте 68 лет. Главным архитектором города Ижевска он был с 1968 по 1999 годы.

«Он был честным, душевным и очень простым в общении. Но при этом умел отстаивать интересы города», — сказал на открытии выставки Заслуженный архитектор России Владимир Шевкунов.

Вставка будет работать по 29 июня. Вход на неё свободный, без возрастных ограничений (0+).