Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска обеспокоились судьбой старинного дома с мезонином на улице Красной. Фотографиями изменений они поделились в соцсетях.

«В Ижевске сносят теремок на улице Красной. Улицу Красную можно смело переименовать в улицу Заурядную», — написала подписчица паблика молодёжного волонтёрского движения «Под куполом небес».

Дореволюционная постройка по адресу улица Красная, 148 находится за зданием бывших железнодорожных касс. Он двухэтажный, оба этажа деревянные. Отличительной особенностью в городском пейзаже является сохранившийся мезонин.

«Дом с реальной историей (а были и с мифической) и с редким у нас архитектурным силуэтом. Жалко, что в своё время не оформили статус памятника. Но, похоже, и он сейчас не спасает», — прокомментировал в соцсетях известный историк-краевед Ижевска Евгений Шумилов.

Как рассказал «Сусанину» ижевский историк Егор Ларин, 5 марта у дома разобрали подъездный пристрой — сени, а на их месте установили металлический забор. На 21 марта никаких других «работ по разбору здания» не зафиксировано.

«Это дом чиновника Ижзаводов Ивана Степановича Сергеева. Его сын Павел был известным ижевским педиатром в советское время. Комнаты дома сдавали артистам Русского драмтеатра. Сейчас там квартиры. Не так давно разговаривал с одной жительницей. Убирала снег. И уж они точно бы не подарили спутниковые тарелки!» — рассказал «Сусанину» историк Владимир Маратканов.

Как сообщила «Сусанину» руководитель Агентства по госохране ОКН Удмуртии Ирина Савина, здание не является объектом культурного наследия, в госоргане информации по ближайшей судьбе здания нет.