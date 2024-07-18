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За полгода Ижевский механический завод увеличил выручку на 40%

16:45, 18 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
За полгода Ижевский механический завод увеличил выручку на 40%
16:45, 18 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
136
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#Ижевск\n#производство\n#ИМЗ
Фото: пресс-служба «Концерн «Калашников»
136
0

Выручка от продукции специального назначения выросла на 60%.

Ижевск. Удмуртия. За полгода Ижевский механический завод нарастил выручку на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба «Концерн «Калашников».

Относительного первого полугодия 2023 года выручка от продаж продукции специального назначения выросла на 60% за шесть месяцев этого года. Продажи боевого оружия выросли на 25%, а гражданского стрелкового — на 10%.

Пневматическая винтовка МР-512 является одним из лидеров рынка — её продажи выросли на 38%. Среди пневматических пистолетов наиболее популярным остается МР-654, прирост продаж и производства которого составили 27%. Среди охотничьих ружей в топе остается МР-54 — выпуск модели увеличился на 54% по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года.

«Рост производства достигается за счет повышения производительности труда и оптимизации технологий. Всё сегодня подчинено тому, чтобы в полном объеме выполнять государственный оборонный заказ по востребованной продукции», — отметил управляющий директор АО «Ижевский механический завод» Валентин Каргин.

16:45, 18 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
136
0
#Ижевск\n#производство\n#ИМЗ