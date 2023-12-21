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Новый год в Ижевске отпразднуют без салюта

16:27, 21 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Новый год в Ижевске отпразднуют без салюта
16:27, 21 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Новый год\n#салют\n#спецоперация\n#поддержка
Фото: unsplash.com (Elisha Terada)
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Запланированные на это деньги направят участникам спецоперации и их семьям.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанам не стоит ждать салюта в новогоднюю ночь. Об этом на встрече с журналистами рассказал руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев.

Напомним, что впервые жители Ижевска остались без салюта в новогоднюю ночь в 2022 году. В 2023 году власти также отказались от запуска фейерверков. 

Александр Журавлев заявил, что все средства, которые ранее были запланированы на это мероприятие, направят на поддержку бойцов спецоперации и их семей. 

16:27, 21 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
265
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Новый год\n#салют\n#спецоперация\n#поддержка