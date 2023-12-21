Новый год в Ижевске отпразднуют без салюта

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанам не стоит ждать салюта в новогоднюю ночь. Об этом на встрече с журналистами рассказал руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев.

Напомним, что впервые жители Ижевска остались без салюта в новогоднюю ночь в 2022 году. В 2023 году власти также отказались от запуска фейерверков.

Александр Журавлев заявил, что все средства, которые ранее были запланированы на это мероприятие, направят на поддержку бойцов спецоперации и их семей.