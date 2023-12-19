В Ижевска отвели места под использование пиротехники

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске определены пять площадок, где разрешается использовать пиротехнику. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Площадки для использования пиротехники отводятся с целью соблюдения пожарной безопасности. Такие точки отвели в каждом районе города:

· в Ленинском: площадка у дома №68 корпус 4 по улице Клубной (между улицами Кузебая Герда и Клубной, с восточной стороны);

· в Октябрьском: нижняя часть эспланады на набережной Ижевского пруда;

· в Первомайском: площадка на 200 метров севернее от остановки «Улица Ильфата Закирова» по направлению в центр;

· в Устиновском: площадка у прудика на перекрестке улиц Автозаводской и Союзной, напротив;

· в Индустриальном районе — Берёзовая роща.