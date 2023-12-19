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В Ижевска отвели места под использование пиротехники

10:43, 19 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевска отвели места под использование пиротехники
10:43, 19 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
109
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фейерверки\n#пожарная безопасность
Фото: Иран Янг на Unsplash
109
0

Площадки имеются в каждом районе города.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске определены пять площадок, где разрешается использовать пиротехнику. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Площадки для использования пиротехники отводятся с целью соблюдения пожарной безопасности. Такие точки отвели в каждом районе города:

·        в Ленинском: площадка у дома №68 корпус 4 по улице Клубной (между улицами Кузебая Герда и Клубной, с восточной стороны);

·        в Октябрьском: нижняя часть эспланады на набережной Ижевского пруда;

·        в Первомайском: площадка на 200 метров севернее от остановки «Улица Ильфата Закирова» по направлению в центр;

·        в Устиновском: площадка у прудика на перекрестке улиц Автозаводской и Союзной, напротив;

·        в Индустриальном районе — Берёзовая роща.

10:43, 19 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
109
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фейерверки\n#пожарная безопасность