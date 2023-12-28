Глава Малопургинского района Удмуртии прокомментировал возможность слияния смежных районов

Малая Пурга. Удмуртия. Глава Малопургинского района Удмуртии отверг идею слияния смежных районов. Александр Деев ответил на вопрос подписчика во время прямого эфира в соцсетях.

«Как вы оцениваете перспективу объединения смежных районов, бывших некогда волостями родного Сарапульского уезда Вятской губернии, в одно единое административно-территориальное муниципальное образование, "стотысячник"», — обратился к главе Малопургинских земель Олег Мишагин.

В качестве примера он предложил объединение Агрызского района Татарстана (35 081 человек) с Алнашским (18 242 человек), Каракулинским (10 272 человек), Киясовским (8 839 человек) и Малопургинским (33 305 человек) районами Удмуртии. Вопрошающий обосновал объединение в качестве «правовой формы защиты от тотальной оптимизации, для спасения территорий от закономерной прогрессирующей социально-экономической деградации и вымирания по одиночке».

«Вы знаете, история у нас на месте не стоит. Если бы мы ориентировались на то, что было 100-200 лет назад… Нужно вперёд смотреть. Я думаю, есть ведь и экономические показатели, районы растут, народ мигрирует, логистика меняется. Как говорил один мой знакомый, если часто оглядываться назад, до сих пор в пещерах бы жили. Ну вот как-то так, наверное, я отвечу», — прокомментировал Александр Деев.