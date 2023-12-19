ГФИ по Удмуртии взял в работу вопрос о снятии запретной зоны на лесах у Пугачёво

Малая Пурга. Главный федеральный инспектор по Удмуртии Павел Волков провёл приём граждан в Малой Пурге. Об этом сообщил глава Малопургинского района республики Александр Деев в соцсетях.

К ГФИ обратились жители села Пугачёво по вопросу снятия запретной зоны военного объекта Пермского лесничества Министерства обороны России. Эта зона, по мнению селян, ограничивает использование части территории Пугачёво.

Как отметил глава района, по данной проблеме было направлено обращение в Департамент Министерства обороны РФ. Вопрос взят на контроль приёмной президента России в Удмуртии.

Напомним, ранее Александр Деев напомнил землякам об опасности проникать на территорию бывшего арсенала.