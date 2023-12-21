Жителя Удмуртии обвиняют в совершении насильственных сексуальных действий в отношении малолетней

Киясово. Удмуртия. В совершении насильственных сексуальных действий по отношению к малолетней обвиняется житель Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что в августе 2023 года, находясь в Киясовском районе, обвиняемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней соседки.

Ему предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 УК России («Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

За указанное преступление закон предусматривает до 20 лет лишения свободы.