В Удмуртии скончался бывший главный редактор районной газеты «Маяк»

Малая Пурга. Удмуртия. После продолжительной и тяжёлой болезни ушёл из жизни бывший главред газеты Малопургинского района «Маяк» Николай Григорьевич Мешин. Об этом сообщил глава района Александр Деев на своей странице «ВКонтакте».

Николай Григорьевич посвятил газете 50 лет своей жизни, 30 из которых в должности главного редактора.

В 90-х ему вручили почётную грамоту от министерства печати и информации Удмуртии за многолетний добросовестный труд. В 2009 году ему было присвоено звание «Заслуженного журналиста Удмуртии». В 2022 году Николай Мешин стал Почётным гражданином Малопургинского района.

«Николай Григорьевич навсегда останется в наших сердцах как человек искренне болеющий за судьбу Малопургинского района и его жителей, знаток истории родного края. В историю редакции и района его фамилия, несомненно, вписана весомыми, яркими, заглавными буквами», — высказался Александр Деев.