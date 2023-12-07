Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Nonamegroup. У качества есть имя Лонгрид Александровский собор: история одного изъятия Лонгрид Ижевский «Дом №1» Лонгрид

Житель Ижевска подозревается в кражах со строек жилых домов в Ижевске и Завьяловском районе

10:16, 07 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Житель Ижевска подозревается в кражах со строек жилых домов в Ижевске и Завьяловском районе
10:16, 07 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
202
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кражи\n#строительство
Фото: unsplash.com (Kenny Eliason)
202
0

Похищенное имущество он сдавал в ломбарды и пункты приема металла.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанина подозревают в серии краж со строительных площадок города. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике. 

Установлено, что 46-летний мужчина несколько лет назад работал на одном из строящихся объектов города, поэтому знал, где хранятся инструменты. Ночью злоумышленник пролазил на стройплощадки, взламывал замки и похищал из бытовых помещений электроинструменты. Помимо этого, он отключал электричество и срезал кабель. Далее похищенные инструменты ижевчанин сдавал в ломбарды, а кабель — в пункты приема металла. 

Общий ущерб составил около 200 тыс. рублей.

Подозреваемого, который ранее уже был судим за аналогичные преступления, удалось задержать. Полиция установила, что мужчина причастен к 8 кражам, которые произошли на объектах строительства многоэтажек в Первомайском и Октябрьском районах Ижевска, а также в Завьяловском районе Удмуртии. Сейчас выявляются дополнительные факты преступной деятельности злоумышленника. 

10:16, 07 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
202
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кражи\n#строительство