В Сарапуле завершили обустройство цокольного этажа спорткомплекса «Позитрон»

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле на цокольном этаже физкультурно-оздоровительного комплекса «Позитрон» завершились все строительные работы. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Он отметил, что этот этаж уже готов к эксплуатации. Вскоре там установят теннисные столы, их поставку ожидают в декабре.

Также уже практически завершен третий этаж, где будут располагаться залы для бокса, борьбы и занятий фитнесом. Основные работы подрядчик сейчас ведет на втором этаже. Здесь рабочие монтируют оборудование для бассейна.

В настоящий момент на объекте трудятся около 40 человек, они устанавливают систему вентиляции, лифт, а также завершают отделочные работы.

Наполнение этого спорткомплекса выбирали сами жители Сарапула. Для них создают зал, в котором получится играть в футбол, баскетбол, и волейбол, обустраивают 25-метровый бассейн с четырьмя дорожками и бассейн для малышей. Помимо этого в комплексе будут работать два зала единоборств, боксерские ринги, залы для фитнеса и танцев, большой зал для настольного тенниса и тренажерный зал.

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что «Позитрон» является важным для города проектом, который строится совместно с благотворительным фондом «САФМАР».

Напомним, что частный инвестор начал строительство спорткомплекса еще в 2014 году, но через 3 года из-за финансовых проблем предпринимателя объект «заморозили». В 2020 году нашелся инвестор, готовый завершить строительство, после чего ФОКу в 2021 году дали название «Позитрон».

В 2022 году спорткомплекс перешёл в муниципальную собственность и правительство Удмуртии решило возобновить стройку. В результате в конце того же года в «Позитроне» провели первый товарищеский матч между командой правительства региона и сборной заводов Сарапула.