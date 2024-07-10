По мосту через Иж в Якшур-Бодьинском районе частично открыли движение

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодьинском районе открыли для движения правую сторону моста через реку Иж. Об этом сообщает сообщество «Дороги Удмуртской республики ВКонтакте».

Реконструкцию объекта начали в мае 2023 года. Новый мост имеет полноценную двухполосную проезжую часть и рассчитан на нагрузку транспорта более 80 тонн. Для комфортного движения уложен выравнивающий слой асфальтобетона.

Готовность дороги уже превышает 95%. Мост связывает жителей Новой Чернушки, Люкшудьи и Пестовки с районным центром и столицей Удмуртии.

Временный объезд моста закроют и демонтируют после окончания работ.