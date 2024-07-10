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По мосту через Иж в Якшур-Бодьинском районе частично открыли движение

16:30, 10 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
По мосту через Иж в Якшур-Бодьинском районе частично открыли движение
16:30, 10 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
38
0
#строительство\n#Удмуртия\n#мосты
Фото: unsplash.com (Thomas Kelley)
38
0

Объект связывает жителей нескольких поселений с районным центром и Ижевском.

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодьинском районе открыли для движения правую сторону моста через реку Иж. Об этом сообщает сообщество «Дороги Удмуртской республики ВКонтакте».

Реконструкцию объекта начали в мае 2023 года. Новый мост имеет полноценную двухполосную проезжую часть и рассчитан на нагрузку транспорта более 80 тонн. Для комфортного движения уложен выравнивающий слой асфальтобетона.

Готовность дороги уже превышает 95%. Мост связывает жителей Новой Чернушки, Люкшудьи и Пестовки с районным центром и столицей Удмуртии.

Временный объезд моста закроют и демонтируют после окончания работ.

16:30, 10 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
38
0
#строительство\n#Удмуртия\n#мосты