На строительство школы в микрорайоне «Строитель» в Ижевске хотят привлечь больше рабочих

Ижевск. Удмуртия. Председатель правительства Удмуртии оценил готовность строящихся в регионе школ. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Сейчас в республике строятся 4 школы: в Пычанках Завьяловского района и микрорайоне «Строитель» Ижевска по нацпроекту «Образование», в Шаркане — по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» и в Хохряках в рамках государственно-частного партнерства.

Новая школа в микрорайоне «Строитель» в Ижевске готова на 70%. Но, несмотря на это рабочих оказалось недостаточно. Ремонт решили усилить, возможно рабочий день строителей увеличат до позднего вечера.

«Понимаем, что там плотная застройка. Не всем нравится шум от строительной площадки. Здесь просим жителей потерпеть. Школа очень нужна детям, соседние учреждения переполнены. В ближайшее время сам посещу объект. Там есть моменты с заменой некоторых материалов. Но это ни в коем случае не должно быть причиной, чтобы объект сдвигать вправо», — заявил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Школа в Пычанках, рассчитанная на 825 мест, уже готова уже на 77%. Подрядчик проводит внутренние коммунальные системы, укладывает кровлю и полы, устанавливает окна, наружное освещение, а также проводит отделку стен и потолков. На текущей неделе рабочие начали монтировать вентилируемые фасады, а также проводят подготовительные работы для благоустройства.

Школа в Шарканском районе будет вторым корпусом образовательного учреждения в райцентре. Здесь смогут обучаться 220 детей с 9 по 11 класс. В настоящий момент строительная готовность объекта составляет 17%, идет кладка стен первого этажа. Строительство продолжится в 2025 году.

В Хохряках подрядчик уже завершил работы по котловану и начал устройство ростверков. Работы идут соответственно графику.

Также Ярослав Семенов отметил, что капремонты школ в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» продолжаются. Работы ведутся в Можгинском, Селтинском и Кизнерском районах, а также в Азаматовской школе Алнашского района. На всех объектах полностью выполнены демонтажные работы, строители проводят устройство инженерных систем, кровли, потолков, меняют окна и проводят внутреннюю отделку помещений. Ремонт должен завершиться до конца 2024 года.

Также по двум школам в Алнашском районе определяется новый подрядчик, который начнёт работы в июле.

Ярослав Семенов рассказал, что к работе по дизайну помещений образовательных учреждений привлекли студентов Ижевского монтажного техникума и УдГУ.