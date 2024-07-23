Второй корпус Столичного лицея в Ижевске проходит процесс лицензирования

Ижевск. Удмуртия. Второй корпус Столичного лицея в Ижевске находится на этапе получения лицензии и готовится к открытию. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Строительство лицея уже полностью завершено. Классы оборудовали современной техникой: интерактивными досками, проекторами, компьютерами, комплектами цифрового оборудования для лабораторных исследований, экспериментов, проектирования и моделирования. На территории образовательного учреждения подрядчик обустроил стадион, футбольное поле, многофункциональную спортплощадку и установил уличные тренажеры.

Планируется, что в новом корпусе дети будут учиться в предпрофессиональных классах: математическом, лингвистическом, биологическом, информационно-технологическом и медиаклассе. Школьники будут заниматься по индивидуальным учебным планам, а также начнут выполнять проектные и научные работы. А ребята из математического класса станут слушателями заочной школы МГУ.

Чтобы подготовить школу к открытию, в сотрудничестве с Роспотребнадзором проведены все проверки. Специалисты сделали замеры на содержание фенола и формальдегида в воздухе помещений и замерили уровень шума внутри здания и на прилегающей территории. Помимо этого, специалисты взяли на анализ пробы питьевой воды.

«В настоящее время готовится заключение по результатам проведенных анализов. После получения всех необходимых актов будет продолжен процесс лицензирования объекта», — рассказала руководитель Столичного лицея Елена Пухарева.

Напомним, что строительство объекта велось с конца 2021 года.