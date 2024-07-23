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Проезд от Воткинского шоссе к улице Кунгурцева в Ижевске сделают до 31 октября

10:30, 23 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Проезд от Воткинского шоссе к улице Кунгурцева в Ижевске сделают до 31 октября
10:30, 23 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
232
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#строительство\n#дорога
Фото: vk.com/nikolayshvetsov
232
0

На работы выделили 8 млн рублей.  

Ижевск. Удмуртия. В июле в Ижевске начнут строить выезд от улицы Воткинское шоссе к улице Кунгурцева. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал зампредседателя Гордумы Ижевска Николай Швецов. 

Напомним, что в 2023 году власти для обеспечения транспортной доступности жителей микрорайона «Столичный» решили создать съезд с Воткинского шоссе. Его запланировали проложить между домами №45а к1 и №53, расположенными по этой улице.

Проектная документация готова, получено положительное заключение экспертизы сметной документации. В июне на сессии депутаты поддержали решение о выделении на работы более 8 млн рублей. В результате конкурса получилось определить подрядчика, с которым подписали контракт. 

Работы должны завершиться до 31 октября 2024 года. 

10:30, 23 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
232
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#строительство\n#дорога