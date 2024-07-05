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Дому №289а на улице Пушкинской в Ижевске потребовалась реконструкция подпорной стенки

16:00, 05 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Дому №289а на улице Пушкинской в Ижевске потребовалась реконструкция подпорной стенки
16:00, 05 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
337
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дома\n#строительство\n#ремонт
Фото: Victoria Pushina (2gis)
337
0

Старая конструкция начала разрушаться. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске определён подрядчик, которому предстоит строительство новой подпорной стенки к дому №289 на улице Пушкинской. Прежняя конструкция была построена в 2011 году и начала разрушаться. Соответствующая закупка опубликована на портале zakupki.gov.ru.

Подпорная стенка выполнена из сплошных фундаментных блоков, она заклублена в грунт. В ходе обследования было установлено, что 76-мм участок подпорной стенки имеет разрушения. Верхние ряды блоков выдавлены грунтом, сами блоки карбонизировались и шелушатся. Глубина повреждений составляет до 50 мм. Также отсутствует анкеровка в грунт и жёсткая связь между блоками.

«В рамках работ по благоустройству стенки предусматривается разборка разрушенного участка стенки из блоков с последующим устройством монолитной армированной подпорной стенки на фундаменте из буро-набивных свай», — говорится в пояснительной записке. 

На конкурс заявился один потенциальный подрядчик. С ним будет заключен контракт. Стоимость работ составит 4,3 млн рублей. Завершить их планируется до 30 сентября. 

16:00, 05 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
337
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дома\n#строительство\n#ремонт