Дому №289а на улице Пушкинской в Ижевске потребовалась реконструкция подпорной стенки

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске определён подрядчик, которому предстоит строительство новой подпорной стенки к дому №289 на улице Пушкинской. Прежняя конструкция была построена в 2011 году и начала разрушаться. Соответствующая закупка опубликована на портале zakupki.gov.ru.

Подпорная стенка выполнена из сплошных фундаментных блоков, она заклублена в грунт. В ходе обследования было установлено, что 76-мм участок подпорной стенки имеет разрушения. Верхние ряды блоков выдавлены грунтом, сами блоки карбонизировались и шелушатся. Глубина повреждений составляет до 50 мм. Также отсутствует анкеровка в грунт и жёсткая связь между блоками.

«В рамках работ по благоустройству стенки предусматривается разборка разрушенного участка стенки из блоков с последующим устройством монолитной армированной подпорной стенки на фундаменте из буро-набивных свай», — говорится в пояснительной записке.

На конкурс заявился один потенциальный подрядчик. С ним будет заключен контракт. Стоимость работ составит 4,3 млн рублей. Завершить их планируется до 30 сентября.