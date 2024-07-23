Исполняющим обязанности министра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии стал Михаил Баранов

Ижевск. Удмуртия. Михаил Баранов с 23 июля исполняет обязанности министра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя региона.

Михаил Баранов является Заслуженным строителем Удмуртской Республики, имеет три высших образования. С января 2024 года являлся замминистра строительства Удмуртии. Именно под его руководством создается Служба единого заказчика, разрабатывается стратегия градостроительства Удмуртии до 2030 года.

Напомним, в конце 2023 года пост министра строительства Удмуртии покинул Ришат Ибрагимов.

Наша справка: Михаил Николаевич Баранов родился 28 апреля 1970 года в Воткинске.

В сфере строительства работает 32 года, начинал с инженера-проектировщика.

Был заместителем генерального директора по капитальному строительству компании «Удмуртнефть» им. В. И. Кудинова.