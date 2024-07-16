Объездную дорогу и мост торжественно открыли в Тольятти

Тольятти. Самарская область. Объездную дорогу вокруг Тольятти с мостом через Волгу построили в Самарской области. В церемонии открытия принял участие врио главы региона Вячеслав Федорищев, пишет Коммерсантъ.

По видеосвязи строителей обхода Тольятти поблагодарил президент России Владимир Путин. Он пожелал автомобилистам доброго пути. Кстати, в это время он принимал другой важный объект – последний участок трассы М-11 «Нева» в Тверской области. Глава государства проехал по нему за рулем автомобиля «Лада Аура».

Длина скоростной четырехполосной автомагистрали составляет без малого 100 км. По ней можно разгоняться до 110 км/час. На трассе имеется 39 путепроводов, в том числе мост через Волгу протяженностью 3,7 км. Объекты построили за 3,5 года. Они должны разгрузить переправу через Волгу по Жигулевской ГЭС и увести поток грузового транспорта с улиц Тольятти. Кроме того, новая дорога сократит путь из регионов Поволжья в Москву.