В Воткинске готовят проект по строительству подпорной стены дома на улице Серова взамен разрушившейся

Воткинск. Удмуртия. Эксперты предварительно сочли, что дому №24 в Воткинске, у которого разрушилась подпорная стена, ничего не угрожает. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Алексей Заметаев.

Напомним, что подпорная стена дома №24 по улице Серова обрушилась 24 июня. Это место обследовали сотрудники ООО «Экспертное бюро» из Ижевска. Заключение они выдадут через 10 дней.

В настоящий момент управляющая компания «Дом Сервис» вместе с застройщиком готовят проект на строительство новой подпорной стены.

Взрослых просят не подпускать детей близко к месту разрушения.