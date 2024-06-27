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В Воткинске готовят проект по строительству подпорной стены дома на улице Серова взамен разрушившейся

11:00, 27 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Воткинске готовят проект по строительству подпорной стены дома на улице Серова взамен разрушившейся
11:00, 27 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#дом\n#эксперты\n#проект\n#строительство
Фото: vk.com (Алексей Заметаев)
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По предварительной оценке экспертов, угрозы зданию нет.

Воткинск. Удмуртия. Эксперты предварительно сочли, что дому №24 в Воткинске, у которого разрушилась подпорная стена, ничего не угрожает. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Алексей Заметаев. 

Напомним, что подпорная стена дома №24 по улице Серова обрушилась 24 июня. Это место обследовали сотрудники ООО «Экспертное бюро» из Ижевска. Заключение они выдадут через 10 дней. 

В настоящий момент управляющая компания «Дом Сервис» вместе с застройщиком готовят проект на строительство новой подпорной стены. 

Взрослых просят не подпускать детей близко к месту разрушения. 

11:00, 27 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
278
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#дом\n#эксперты\n#проект\n#строительство