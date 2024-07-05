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Строители ФОКа с бассейном в Игре перешли на отделку внутренних помещений

16:55, 05 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Строители ФОКа с бассейном в Игре перешли на отделку внутренних помещений
16:55, 05 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
183
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#Игра\n#строительство\n#бассейн
Фото: Александр Чирков
183
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Из-за санкций возникли трудности в поставке вентиляционного оборудования.

Игра. Удмуртия. В Игре завершили крупную стройку ФОКа с бассейном. Об этом сообщил глава Игринского района Александр Чирков в соцсетях.

Теперь строители полностью переключились на отделку помещений. «Полным ходом идут работы в чаше бассейна, подготавливаются технологические отверстия и скоро начнутся отделочные работы. Черновой пол в спортивном зале полностью готов, ждем материалы для чистовой отделки напольного покрытия», — поделился игринский глава.

Ранее строители приступили к благоустройству прилегающей территории, в том числе обустройству газона, пешеходных дорожек и пожарных проездов.

По причине санкций возникли трудности по поставке технологического оборудования по водоподготовке и вентиляции. Из-за этого пришлось сдвинуть сроки ввода объекта в эксплуатацию, рассказал Александр Чирков.

Напомним, ранее сообщалось, что на первом этаже и в подвале объекта запустили тепловой контур.

16:55, 05 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
183
0
#Игра\n#строительство\n#бассейн