Строители ФОКа с бассейном в Игре перешли на отделку внутренних помещений

Игра. Удмуртия. В Игре завершили крупную стройку ФОКа с бассейном. Об этом сообщил глава Игринского района Александр Чирков в соцсетях.

Теперь строители полностью переключились на отделку помещений. «Полным ходом идут работы в чаше бассейна, подготавливаются технологические отверстия и скоро начнутся отделочные работы. Черновой пол в спортивном зале полностью готов, ждем материалы для чистовой отделки напольного покрытия», — поделился игринский глава.

Ранее строители приступили к благоустройству прилегающей территории, в том числе обустройству газона, пешеходных дорожек и пожарных проездов.

По причине санкций возникли трудности по поставке технологического оборудования по водоподготовке и вентиляции. Из-за этого пришлось сдвинуть сроки ввода объекта в эксплуатацию, рассказал Александр Чирков.

Напомним, ранее сообщалось, что на первом этаже и в подвале объекта запустили тепловой контур.