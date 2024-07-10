Здание ФАПа возвели в селе Бураново Малопургинского района

Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе в селе Бураново построили новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

ФАП возвели на месте деревянной амбулатории, которая была построена в 1957 году.

«В старом здании было темно, зимой холодно, наши пациенты мерзли в ожидании приема. Главный минус — то, что в амбулатории не было туалета, это очень неудобно. У нас обслуживаются почти 500 человек, в том числе дети, так что мы очень ждем переезда в новое здание», — прокомментировала медсестра Людмила Урасинова.

В новом ФАПе будут большой кабинет для приема пациентов, процедурный кабинет, служебные помещения для персонала, помещение для хранения медикаментов и санитарная комната. Также объект приспособят для маломобильных пациентов.

Теперь подрядчику предстоит благоустроить прилегающую территорию. Параллельно ФАП оснастят новой мебелью, электрокардиографом и оборудованием для анализов на холестерин и сахар. Планируется, что в новом пункте врачи начнут принимать пациентов уже осенью.

Также в 2024 году новые фельдшерско-акушерские пункты строятся в Вавожском, Завьяловском, Дебёсском, Красногорском, Малопургинском и Можгинском районах Удмуртии.