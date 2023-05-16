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По сравнению с 2022 годом в Удмуртии в 4 раза увеличилось количество пожаров

09:52, 16 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
По сравнению с 2022 годом в Удмуртии в 4 раза увеличилось количество пожаров
09:52, 16 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
46
0
#Удмуртия\n#пожары\n#штрафы
Фото: unsplash.com (Ihor Malytskyi)
46
0

С января по май в регионе зафиксировали более 800 возгораний.

Ижевск. Удмуртия. С начала 2023 года в Удмуртии уже произошло более 800 пожаров, больше 200 из которых — ландшафтные и лесные. Об этом рассказал начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Сергей Пряженцев в соцсети «ВКонтакте». 

Он отмечает, что по сравнению с 2022 годом число пожаров выросло в 4 раза. В результате происшествий есть пострадавшие и погибшие. 

С начала пожароопасного периода сотрудники МЧС вынесли более 200 постановлений о привлечении виновных в возгораниях людей к административной ответственности. Общая сумма штрафов составляет свыше 250 тыс. рублей. 

«Сухая жаркая погода серьезно осложняет пожароопасную обстановку в Удмуртии», — заявил Сергей Пряженцев. 

Он рассказал, что основными причинами пожаров считаются: сжигание сухой травы, разведение костров, неосторожность при курении и при обращении с бытовыми электрическими приборами. 

Жителям Удмуртии напоминают, что до 30 июня в регионе действует особый противопожарный режим, при котором запрещено применять любой вид открытого огня. 

09:52, 16 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
46
0
#Удмуртия\n#пожары\n#штрафы