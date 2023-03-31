По факту воспламенения газа в многоквартирном доме Ижевске возбудили уголовное дело

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело после воспламенения газа в квартире на улице Ленина. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Утром 13 февраля 2023 года в многоэтажном доме на улице Ленина в Ижевске загорелась одна из квартир. Во время выяснения обстоятельств произошедшего следователи установили, что сотрудник газообслуживающей компании во время проверки газового оборудования оказал услуги, которые не отвечают требованиям безопасности. В результате допущенных нарушений произошла неконтролируемая утечка газа с последующим воспламенением.

Пострадала пожилая жительница квартиры. У женщины случился инфаркт, а также она получила ожоги. Пострадавшую доставили в больницу. Помимо этого в результате возгорания оказалась повреждена квартира.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Напомним, что в Сарапульском районе слесарь газовой службы, по вине которого два человека получили ожоги, получил штраф 25 тыс. рублей.