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Вблизи деревни Каменное в Удмуртии до 1 сентября ограничат движение транспорта

16:00, 24 августа, 2022
Анна Торхова
Вблизи деревни Каменное в Удмуртии до 1 сентября ограничат движение транспорта
16:00, 24 августа, 2022
Анна Торхова
22
0
#Сарапул\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги\n#ремонт
Фото: vk.com/mindortrans
22
0

Днём разделять потоки автомобилей будет регулировщик.

Завьялово. Удмуртия. На дороге «Ижевск- Сарапул» вблизи деревни Каменное ограничат движение транспорта. Об этом сообщает Миндортранс Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Реверсивное движение по одной полосе будет организовано с 09:00 понедельника, 29 августа, до 21:00 среды, 31 августа. За это время рабочие уложат асфальтобетонное покрытие. К 1 сентября дорогу планируют открыть.

Отметим, что днем регулировать движение будет человек, а на ночь включат светофор.

Напомним, дорожники приступили к ремонту в апреле. Дорогу планируют расширить до 4 полос и установить тросовое ограждение.

16:00, 24 августа, 2022
Анна Торхова
22
0
#Сарапул\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги\n#ремонт