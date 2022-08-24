Вблизи деревни Каменное в Удмуртии до 1 сентября ограничат движение транспорта

Завьялово. Удмуртия. На дороге «Ижевск- Сарапул» вблизи деревни Каменное ограничат движение транспорта. Об этом сообщает Миндортранс Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Реверсивное движение по одной полосе будет организовано с 09:00 понедельника, 29 августа, до 21:00 среды, 31 августа. За это время рабочие уложат асфальтобетонное покрытие. К 1 сентября дорогу планируют открыть.

Отметим, что днем регулировать движение будет человек, а на ночь включат светофор.

Напомним, дорожники приступили к ремонту в апреле. Дорогу планируют расширить до 4 полос и установить тросовое ограждение.