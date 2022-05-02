Почти 50 000 кубометров леса вывезла Удмуртия в регионы страны

Ижевск. Удмуртия. Из Удмуртии вывезено более 48 тыс. кубометров лесопродукции в регионы России. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Отмечается, что ведомство в 2022 году при вывозе из Удмуртии в другие регионы страны проконтролировано 48 432 кубометров лесоматериалов.

Балансы хвойных пород (сосна, ель, пихта) в объёме 26 781 кубометров отправлены в Марий Эл и Татарстан, Пермский край, Нижегородскую и Кировскую области.

Пиломатериалы хвойных пород объёмом 12 096 кубометров отгружены в Кировскую, Астраханскую, Сахалинскую области, Санкт-Петербург, Татарстан и Крым, Краснодарский и Ставропольский края. Щепа древесных хвойных пород в объёме 9 555 кубометров транспортирована в Нижегородскую область. Лесопродукция вывозится на грузовом автотранспорте.

В ходе карантинных фитосанитарных мероприятий были отобраны образцы, по результатам лабораторных исследований карантинных организмов не выявлено. Собственникам лесопродукции выданы карантинные сертификаты.