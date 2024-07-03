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Семь лесных пожаров произошло в Удмуртии в 2024 году

14:40, 03 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Семь лесных пожаров произошло в Удмуртии в 2024 году
14:40, 03 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
125
0
#Удмуртия\n#пожары\n#лес\n#ПФО
Фото: unsplash.com (Landon Parenteau)
125
0

Они охватили территорию площадью 8,06 га.

Ижевск. Удмуртия. С начала 2024 года в Удмуртии зафиксировали 7 лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртлеса». 

В целом пожары распространились на площадь 8,06 га. 

В Приволжском федеральном округе произошло 213 лесных пожаров, на которых огонь охватил территорию 815 га. Наибольшее число пожаров зафиксировано в Оренбургской области — 31, Кировской области — 24 и в Пермском крае — 21 возгорание.

Отмечается, что в Удмуртии относительно стабильная обстановка, но, несмотря на это, ситуация требует постоянного контроля и готовности к оперативному реагированию.

Напомним, что с 4 по 7 июля местами по Удмуртии воздух прогреется до +35…+37 градусов по Цельсию. Погода будет сухой и жаркой, поэтому возрастает риск возникновения новых пожаров. Жителей и гостей региона просят быть особо осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности.  

14:40, 03 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
125
0
#Удмуртия\n#пожары\n#лес\n#ПФО