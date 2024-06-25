Для поиска людей в лесу Воткинского района появились стрелки

Воткинск. Удмуртия. В лесу Воткинского района появились стрелки, которые помогут спасателям быстрее находить потерявшихся людей. Об этом сообщается в группе воткинского спасательного отряда «Север 18».

Все стрелки пронумерованы и раскрашены в яркие цвета, чтобы их было проще заметить. Заблудившиеся должны будут сообщить спасателям номер стрелки, рядом с которой находятся, и таким образом они обозначат своё местоположение. Также на указателях написано, сколько километров до ближайшего населенного пункта или выхода из леса, чтобы люди смогли выбраться из зеленой зоны самостоятельно.

Установить навигационные стрелки получилось совместно с добровольцами ПСО «Север 18» из Шаркана.

Отмечается, что работа была проведена в рамках общественного проекта повышения безопасности нахождения людей в природной среде «Стрелки», который запустила общественная организация «Экстремум» из Санкт-Петербурга. Поисково-спасательный отряд «Север 18» Воткинска стал первым в Удмуртии, кто присоединился к этому проекту.