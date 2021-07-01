В Ижевске жильцов аварийного дома на Карлутской набережной временно поселили в санаторий

По периметру здания сохраняется режим чрезвычайной ситуации.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске жильцов аварийного дома на Карлутской набережной временно поселили в санатории. В здании продолжатся обследования на пригодность к эксплуатации, сообщает пресс-служба администрации города.

28 июня появилась информация, что в доме №7 на Карлутской набережной в одной из комнат на втором этаже провалился потолок. Возник риск дальнейших обрушений, в границах дома был установлен режим чрезвычайной ситуации.

Сотрудники института «Удмуртгражданпроект» с представителями муниципалитета провели осмотр здания и выявили разрушение конструкций чердачного перекрытия. Возможной причиной называется протечка кровли.

Первый этаж комиссия признала пригодным для проживания, а жильцам второго рекомендовали покинуть свои комнаты. Для них подготовили места в санатории «Ижсталь». Из 20 жителей в пункт временного размещения переехали 11, остальные предпочли остаться у родственников.

По предварительному заключению эксплуатация дома возможна. Окончательное решение по его дальнейшей судьбе выдаст экспертная организация.

Дом №7 на Карлутской набережной построен в 1952 году. Это здание коридорного типа, в котором расположено 29 комнат, 3 из них находятся в муниципальной собственности. В декабре прошлого года жильцы приняли решение отказаться от услуг управляющей компании и самостоятельно обслуживать дом.

Напомним, в апреле 2021 года в поселке Машиностроителей у одного из домов обрушилась кровля. Причиной аварии стал некачественный ремонт.