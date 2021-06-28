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В двухэтажном доме в районе Соцгорода в Ижевске рухнул потолок

15:10, 28 июня, 2021
Анна Торхова
В двухэтажном доме в районе Соцгорода в Ижевске рухнул потолок
15:10, 28 июня, 2021
Анна Торхова
522
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЧС\n#дом
Фото: пресс-служба Ижевска
522
0

В границах здания установили режим ЧС.

Ижевск. Удмуртия. Потолок обрушился в одной из комнат на втором этаже дома №7 по улице Карлутская набережная в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба города.

Предварительной причиной обрушения называют длительное намокание перекрытий, поскольку система отопления неисправна. Не исключена и протечка кровли.

Пока находиться в доме опасно, есть риск, что потолок начнет рушиться в других комнатах, а также над лестницей в подъезде. Пройти в свои комнаты жильцы могут только через пожарный выход.

До получения экспертного заключения жителям второго этажа предложили временно разместиться в маневренном фонде. Пока же специальная комиссия в течение двух дней проведет первичное обследование здания, разработает план дальнейших действий. В границах жилого дома объявлен режим ЧС.

Всего в комнатах проживают 69 человек. В конце 2020 года собственники решили сами управлять домом и расторгли договор со своей УК.  

15:10, 28 июня, 2021
Анна Торхова
522
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЧС\n#дом